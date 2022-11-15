التحالف الوطني ينظم جلسة نقاشية حول دور مؤسسات المجتمع المدني بقمة المناخ

عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جلسة نقاشية بالمسرح الروماني بالمنطقة الخضراء، اليوم، حول دور التحالف في الدمج بين مؤسسات المجتمع المدني كونه النموذج الأول من نوعه عالميًا، ضمن فعاليات منصة منتدى شباب العالم، على هامش فعاليات مؤتمر المُناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومشاركة الدكتورة سلمى الطناني، نائب رئيس مشروع جون سنو من المعونة الأمريكية، ومدير الجلسة، والدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وعضو التحالف الوطني، والدكتورة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو التحالف الوطني، وأحمد موسى، المدير التنفيذي لصناع الحياة، وعضو التحالف الوطني.

وتناولت الجلسة، الحديث حول الخبرات المتراكمة من التطوع والتنمية الى التحالف، مع عرض تجارب مختلفة من قبل مؤسسات مجتمع مدنى رائدة في مجال التنمية الشاملة وشرح تجربتهم في التحالف.

فعاليات وإنجازات على أرض الواقع

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدور الكبير للشباب فيما تقوم به الدولة من فعاليات وإنجازات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني، العضو الرئيسي للدولة وعلى رأسه الشباب، لافتًا إلى أن هناك مثلث ذهبي يجمع بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والذي يجب التعاون بينهم من أجل مصلحة الوطن.

كما توجه وزير التنمية المحلية بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، للنجاح في تحقيق رؤية استراتيجية لمصر وترسيخ مكانتها على المستوى العربي والدولي، مؤكدًا أن العمل المؤثر على الأرض لا يتم إلا من خلال دولة لديها العديد من القدرات والشباب الواعد الحريص على العمل، لافتًا إلى أهمية التعاون بين المحافظات على مستوى الجمهورية ومختلف الكيانات في إطار دعم العمل الأهلي التنموي.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى توافر فرص عمل للشباب في مختلف المحافظات من خلال المشروعات المختلفة والمناطق الصناعية، مُثمّنًا فتح الاستثمارات داخل المحافظات، لافتًا إلى وجود ثروة من العمل الجاد داخل المحافظات.

24 كيانًا في المجتمع المدني

ومن جانبها قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني، إن هناك 24 كيانًا في المجتمع المدني لابد من التنسيق بينهم، مشيرة إلى أن التنافس بين هذه الكيانات يكون من أجل مصلحة الوطن، لافتة إلى أنه تم اطلاق مُبادرة تحت مُسمى «ستر وعافية»، يتم تنفيذها في 6 محافظات بالتعاون مع والتنسيق مع المُحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظة

فيما أكدت الدكتورة مارجريت صاروفيم، عضو التحالف الوطني، أنه منذ اجتماع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أصبح نقطة تحول، حيث إن وجوده يغطي نواحي تنموية إنسانية بيئية، لافتة إلى وجود أكثر من 57 ألف جمعية ومؤسسة أهلية والتعاون بينهم سيساهم في دعم مصلحة المواطن المصري، مشيرة إلى تواجد ملمحين في التحالف وهما: بعض الشراكات وفكرة المعرفة الانسانية، والتفسير والرؤية من خلال خطط مشتركة لتزويد البصيرة والادراك والاحترافية.

وأوضح أحمد موسى، المدير التنفيذي لصناع الحياة، وعضو التحالف الوطني، أهمية القوافل في خلق فرص عمل تطوعية للشباب، حيث إن كل قافلة يتم تفعيل 200 متطوع على الأقل من (صناع الحياة) وغيرها، مؤكدا أهمية الفخر بدور الشباب الذين يشاركون في تنظيم حدث عالمي مثل COP 27، كما ثمّن محسن التعاون مع القطاع الخاص وإشراكه في العمل الأهلي التنموي بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويخدم صالح المواطن المصري.

بينما ناقش الدكتور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وعضو التحالف الوطني، دور القطاع الخاص في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي هو ارادة للتفكير بشكل ذكي.

وفي ختام الجلسة، فُتحت باب الأسئلة والاستفسارات بين الحضور والمشاركين، وسط تفاعل ومُشاركة فعّالة بين الجميع، كما حرص وزير التنمية المحلية على إلتقاط صورة تذكارية مع الشباب المُشاركين تشجعيًا لهم.