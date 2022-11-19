المؤبد لعامل قتل شقيقته بسبب خلافات أسرية في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل شقيقته بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف، وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد، وإيهاب عبدالمنعم، وأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين.

الواقعة في مارس الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري 2022، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد وصول جثمان المدعوة «هـ. م»، ثلاثينية، لمستشفى دار السلام المركزي جثة هامدة، وبالبحث الجنائي تبين أن وراء مصرعها شقيقها المدعو «م. م»، 42 عاما، عامل، بأن قام بخنقها بواسطة «شال» لخلافات أسرية.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات

ووجهت الجهات المختصة للمتهم تهمة قتل شقيقته بأن قام بخنقها بواسطة «شال» حال تواجدها بالمنزل بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.