«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة للاحتفاء بعميد الأدب العربي طه حسين.. الثلاثاء

ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة «الاحتفاء بعميد الأدب العربي طه حسين»، التي تنظمها لجنة الدراسات الأدبية واللغوية والنقدية بالمجلس، ومقررها الدكتور عبد الرحيم الكردي، في تمام السادسة مساء الثلاثاء 22 نوفمبر الحالي؛ بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

تأتي الندوة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

الاحتفاء بعميد الأدب العربي

يدير الندوة الناقد الدكتور أحمد درويش أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن والبلاغة بجامعة القاهرة، ويشارك فيها كل من: الدكتورة أماني فؤاد أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون، والدكتور شريف الجيار أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة بني سويف، والكاتب والشاعر شعبان يوسف، والدكتور عبدالرحيم الكردي أستاذ النقد والأدب العربي الحديث بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، ومحمود الضبع أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس.