وزارة الثقافة تستقبل ضيوف قمة المناخ بالفنون الشعبية التراثية

تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال فرق الفنون الشعبية التابعة لها، على إحداث حالة كرنفالية مبهجة لضيوف قمة المناخ، بتقديم مجموعة متنوعة من الرقصات الشعبية، والغناء، والأزياء الفلكلورية التراثية، يوميًا، على المسارح المفتوحة، والشوارع، والممشى السياحي لمدينة شرم الشيخ؛ ترحيبا بضيوف قمة المناخ.

ويأتي ذلك ضمن أجندة مشاركات وزارة الثقافة، المُقرر تفعيلها خلال انعقاد مؤتمر المُناخ COP27، بشرم الشيخ 2022، من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

فعاليات قصور الثقافة في قمة المناخ

ومن ضمن مشاركات الهيئة في الفعاليات، يجري عرض 11 عملا فنيا من الحديد الخردة، وهي من إنتاج سمبوزيوم النحت الأول بمطروح وسمبوزيوم النحت ببورسعيد في 2019 و2021.