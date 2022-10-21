وزارة الثقافة تحتفل بذكرى الدكتور طه حسين.. الثلاثاء المقبل

تستعد وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية في إقامة احتفالية خاصة لإحياء ذكرى رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين على رحيله، وذلك في تمام الساعة الـ 10 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 إلى الساعة الـ 2 ظهراً بمتحف طه حسين، وتستمر الاحتفالية حتى الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022.

معلومات عن طه حسين

ولد طه حسين في 1895 في قرية «عزبة الكيلو»، التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا وأصيب بالرمد وفقد بصره بسبب علاجه بطريقة خاطئة، بدأ تعليمه في كُتاب القرية وفي 1902 سافر إلى القاهرة والتحق بالأزهر، وعام 1908 التحق بالجامعة المصرية القديمة.

أول رسالة دكتوراه

وحسب الموقع الرسمي للجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ففي 1914 نوقشت في الجامعة المصرية أول رسالة دكتوراه، في تاريخها، وكانت للباحث طه حسين بعنوان «ذكرى أبي العلاء»، ونال الدكتوراة بتقدير جيد جدا.

في العام التالي 1915، أوفدته الجامعة في بعثة الى فرنسا وهناك بدأ الإعداد لرسالته «الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون»، التي نوقشت في يناير 1918، وعاد في 1919 إلى مصر أستاذا للتاريخ القديم بالجامعة المصرية.

وفي 1925 عين أستاذا لتاريخ الأدب العربي بعد أن أصبحت الجامعة الأهلية تابعة للحكومة، ثم عين عميدا لكلية الآداب في 1928 وتجدد تعيينه في 1930، ثم انتدب مراقبًا للثقافة في وزارة المعارف حتى عام 1942، ثم مديرًا لجامعة فاروق الأول بالإسكندرية إلى أن أحيل إلى التقاعد في 16 أكتوبر 1944، وفي عام 1950 أصبح وزيرًا للمعارف، حتى 26 يونيه 1952.

وللدكتور طه حسين أكثر من 50 مؤلفًا، بينها «ذكرى أبي العلاء، في الشعر الجاهلي، على هامش السيرة، مستقبل الثقافة في مصر، الفتنة الكبرى، الشيخان».