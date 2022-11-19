أستاذ علوم سياسية: تنظيم مصر لمؤتمر المناخ أعادها للواجهة كدولة مستقرة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ COP27، نجح بشكل فاق توقعات الجميع، لدرجة ستجعل الدول الأخرى المنظمة للنسخ المقبلة من المؤتمر أمام مأزق واختبار قوي، فماذا سيقدمون أكثر مما قدمته أم الدنيا؟.

وأضاف «فهمي» لـ«الوطن»، أن مكاسب مصر من تنظيم مؤتمر المناخ كانت كبيرة، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، منذ اليوم الأول وحتى الختام، أبرزت مكانتها وقدرتها في تنظيم حدث عالمي مثل COP27، وشرفت قارة إفريقيا التي كانت تمثلها.

أستاذ علوم سياسية: التنظيم الجيد للمؤتمر أعاد تقديم مصر للوجهة الإقليمية كدولة مستقرة

كما أشار إلى أن إعادة تقديم الدولة للوجهة الإقليمية أو الدولية كدولة مستقرة أمنيا وسياسيا وذات إمكانيات كبيرة، هو أهم المكاسب التي حصلت عليها مصر من خلال التنظيم الجيد للقمة، كما حجزت لنفسها مكانة متقدمة خلال التطورات المقبلة.

يجب التعامل مع مكاسب المؤتمر بشكل واقعي

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أنه يجب التعامل مع مكاسب المؤتمر بشكل واقعي، فالأرقام والمبادرات المساعدة لمصر في مواجهة التغيرات المناخية والتي تم الإعلان عنها، مثل 500 مليون دولار، بالإضافة للحصول على مبادرة بقيمة 150 مليون دولار، تستحق النظر والدراسة.