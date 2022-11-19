المفتي يهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة نجاح تنظيم قمة المناخ COP27

تقدم الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص وأصدق التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة النجاح الباهر الذي حققته قمة المناخ COP27 التي عقدت في مصر أرض السلام وبمدينة السلام بشرم الشيخ.

المفتي: مصر تمتلك أعظم حضارات العالم

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان، اليوم السبت، أن نجاح الدولة المصرية في عقد وتنظيم قمة المناخ COP27 وما شهدته من حضور كبار رؤساء الدول ورؤساء الحكومات على مستوى العالم يعكس المكانة الكبيرة والدور الرائد الذي تقوم به مصر على مستوى العالم، وأن مصر تمتلك أعظم حضارات العالم وليس غريبًا عليها أن تكون محور رسالة السلام والمحبة والتنمية لكل الإنسانية.

مصر حققت الكثير من المكاسب

وأشار «علام»، إلى أن مصر حققت الكثير من المكاسب في مختلف المجالات بنجاحها الباهر في التنظيم الرائع لقمة المناخ وأن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشافية والوافية سواء في قضايا المناخ والتغيرات المناخية أو القضايا الدولية المحورية الأخرى، التي أشاد بها كل قادة العالم والدول المشاركة، تعكس حكمة الرئيس ورؤيته الثاقبة لمختلف القضايا الدولية والمشكلات التى باتت تؤرق العالم والكرة الأرضية.

وأوضح فضيلة المفتي أن الدولة المصرية وجهت رسالة للعالم أجمع بأن مصر أرض السلام والأمن والاستقرار، وأن دعوات نشر الفوضى والتخريب لن تفلح مطلقًا في تنفيذ أجنداتها ومخططاتها الشيطانية؛ نظرًا للثقة الكبيرة التي تحظى بها القيادة السياسية لدى جميع أبناء الشعب المصري العظيم والمواطنين المخلصين لوطنهم والعاشقين لترابه.