«السكة الحديد» تعلن تعديلات مواعيد قطارات الصعيد.. «اعتبارا من الغد»

أعلنت هيئة السكك الحديد، تعديل مواعيد قطارات الصعيد، غدا، وذلك في إطار إجراءات تطوير وتحديث قطاعات الهيئة.

وجاء التحديث على مواعيد قيام قطارات الصعيد ما بين محطات محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر ومحطات مدن أدفو ونجع حمادي، ليترتب على تعديل مواعيد قيام قطارات الصعيد من محطة قيامها الأولى، تعديل مواعيد وصول قطارات الصعيد لمحطتها الأخيرة جهة الوصول، فضلا عن مواعيد الوصول للمحطات الداخلية وذلك بقطارت الركاب وقطارات تحيا مصر.

تعديل مواعيد قطارات الصعيد

وجاء تعديل مواعيد قطارات الصعيد كالتالي:

- تعديل قطار رقم 744 تحيا مصر «نجع حمادي - الأقصر» ليصبح موعد القيام الساعة 6:55 صباحا.

- تعديل قطار رقم 722 ركاب «سوهاج - نجع حمادي» ليصبح موعد القيام الساعة 5:20 صباحا.

- تعديل قطار رقم 753 تحيا مصر «الإقصر - إدفو» ليصبح موعد القيام الساعة 9 صباحا.

- تعديل موعد قطار رقم 722 تحيا مصر «سوهاج - نجع حمادي» ليصبح موعد القيام الساعة 2:55 ظهرا.

مواعيد القيام لقطارات الصعيد

- تعديل موعد قطار رقم 725 ركاب «نجع حمادي - سوهاج» ليصبح موعد القيام الساعة 3 عصرا.

- تعديل موعد قطار رقم 718 ركاب «أسيوط - سوهاج» ليصبح موعد القيام الساعة 5:45 صباحا.

تعديل موعد قطار رقم 755 ركاب «إدفو - الأقصر» ليصبح موعد القيام الساعة 12:30 ظهرا.