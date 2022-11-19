أخصائي تغذية علاجية يحذر من تناول مشروبات الطاقة: تسبب الوفاة

يتناول العديد من الأشخاص مشروبات الطاقة بشكل دائم،لليقظة والتركيز في يومهم، إلا أن هذه المشروبات تحتوي على كثير من المكونات التي تسبب أضرارا صحية لا حصر لها وهو ما سنكشفه في السطور التالية.

كشف الدكتور مصطفى محمود أخصائي علاج طبيعي وتغذية علاجية، أضرار تناول مشروبات الطاقة، مشيرا إلى أنها تسبب العديد من الأمراض منها السكري من النوع الثاني والسمنة وهشاشة العظام وأمراض الأسنان والاكتئاب والجفاف والصداع والنوبة القلبية التي قد تؤدي إلى الوفاة.

أضرار مشروبات الطاقة على الجهاز الهضمي

وأوضح «محمود» خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروبات الطاقة تسبب العديد من المشكلات في الجهاز الهضمي وتؤدي إلى الإصابة بتقرحات والتهابات في جدر المعدة والمريء والاثني عشر، والإسهال وعسر الهضم.

مشروبات الطاقة تؤدي إلى الإصابة بالسكر والسمنة

وتابع: العديد من الدراسات أثبتت أن مشروبات الطاقة قد تؤدي لاصابة الإنسان بمرض السكري، لأنها تتسبب في خفض استجابة الأنسجة لهرمون الأنسولين، ولذلك تزداد احتمالية الإصابة بالسكري النوع الثاني، زهو مرض مزمن طويل المدى ويتمثل في وجود مستويات عالية من السكر في الدم، ويعاني من يصابون بهذا المرض من الوزن الزائد أو السمنة. لافتا إلى أن مشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

الصداع والتقيؤ والجفاف

وأكمل: «تسبب مشروبات الطاقة أيضًا الإصابة بالصداع، والأرق والقلق أثناء النوم نتيجة لكمية المنبهات والكافيين العالية، كما أن الإكثار من تناول هذه المشروبات يؤدي إلى ارتجاع المريء والتقيوء وعدم القدرة على التركيز والجفاف والاكتئاب».

وتابع: «كما أن مشروبات الطاقة تحتوي على كمية كبيرة جدٱ ومضرة من الكافيين حيث إن هذه الكمية تشكل ضررا على أجهزة الجسم ووظائفه مما قد يؤثر على الدورة الشهرية بشكل كبير ذلك يجب عدم تناولها باستمرار للحفاظ على الصحة».

مشروبات الطاقة تؤدي إلى هشاشة العظام

وأوضح: تحتوي مشروبات الطاقة على الأحماض الفسفورية، وأحماض الفوسفوريك والكاربونيك وهذه الأحماض تؤدي إلى هشاشة العظام وتسوس الأسنان، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى إدمان الكافيين.

مشروبات الطاقة تسبب مشكلات في القلب

وأضاف: «أن من أخطر تداعيات مشروبات الطاقة وتناولها بكثرة تسببها في حدوث المزيد من المشكلات للقلب»، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن مشروبات الطاقة تؤدي إلى تقلصات قوية في عضلة القلب، وقد تودي بهم للإصابة بالسكتة القلبية، وتعرض حياة المريض لخطر الوفاة.

ونصح بعدم الإكثار من مشروبات الطاقة، والحرص على تناول المياه وعصائر الفاكهة الطبيعية التي تعود بالفوائد على صحة الإنسان شرط تناولها باعتدال، والبعد عن النسب العالية من السكر.