تعليم القاهرة تحذر الطلاب من تناول مشروب طاقة: يسبب الوفاة المفاجئة

حذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جميع طلاب مدارس المحافظة، من تناول مشروبات الطاقة، وأنه بناء على ما ورد من مديرية الصحة المدرسية بالمنطقة الطبية، أنها لاحظت في عدد كبير من فصول المدارس داخل الإدارات التعليمية بالمحافظة، أن الطلاب يشترون مشروب طاقة اسمه «ستينج» من خارج المدارس، وهذه مشروب طاقة ومكتوب عليه تحذير أنه ممنوع لمن هم تحت 18 سنة، لكن الطلاب يشترونه كتقليد لبعضهم البعض.

ممنوع تناول مشروب الطاقة ستينج لطلاب المدارس

وقالت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بإدارة عابدين التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنه ممنوع تناول مشروب الطاقة «ستينج» لطلاب المدارس، لافتة إلى أن هذا المشروب يعمل على زيادة ضربات القلب ويسبب الفشل الكلوي، والنشاط المفرط والوفاة المفاجئة والكثير من الآثار الجانبية الخطيرة، موضحة أن هذا المشروب غير مسموح به للسن الصغير، وغير معلوم المصدر، وأحياناً الطلاب يقومون بشراء كمية كبيرة منه في اليوم الواحد، مما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية خطيرة.

التنبيه على الطلاب داخل المدارس من شراء مشروب ستينج

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، ضرورة التنبيه على جميع الطلاب داخل المدارس من شراء مشروب ستينج، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب، وحفاظا على سير العام الدراسي الجديد دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، مشيرة إلى أن جميع ملزمة بالتنبيه على الطلاب بعدم شراء مثل هذه المشروبات من خارج المدارس.

تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا

ونوهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة الصارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل جميع المدارس، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية داخل المدارس، خلال سير العام الدراسي الجديد، علاوة على إلزام جميع الطلاب من ارتداء الكمامات الطبية، لمواجهة الفيروسات المعدية.