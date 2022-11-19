وفاة مستشار وزير الإنتاج الحربي لصناعة المركبات المُدرعة

توفى إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم، المهندس حسين لبيب، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي لشئون صناعة المركبات المُدرعة، بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الإنتاج الحربي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مستشار الوزير، داعية الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وشهدت صناعة المركبات المُدرعة في وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية انتعاشة كبيرة، بينها تصنيع العربات المُدرعة من طراز إس تي 100، وإس تي 500، والمركبة المُدرعة ذات جنزير «سينا 200»، وغيرها من الجهود التي تبذلها وزارة الإنتاج الحربي في هذا المجال، والذي كان للمهندس الراحل مساهمة فيها.