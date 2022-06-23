مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات يعقد اجتماعا لدعم خطط الدولة التنموية

عقد مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «200 الحربي»، اجتماعا للعاملين برئاسة المهندس رفيق رزق رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات الشركة، استعرض الموقف الحالي للشركة والمشروعات الحالية والمستقبلية التي تشترك في تنفيذها.

دعم خطة الدولة التنموية

وأكد «رزق»، خلال الاجتماع، أهمية استمرار مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، في دعم خطة الدولة التنموية والمساهمة في كافة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية، من خلال التعاون والتكامل مع كافة الشركات التابعة للوزارة وكذلك الاعتماد على الطاقات البشرية والإمكانيات التكنولوجية الهائلة التي تمتلكها الشركة، كما شدد على ضرورة متابعة سير العمل وفقًا للخطط الموضوعة والتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذها.

إشراك العمال في صناعة القرار

جاء ذلك الاجتماع في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى لرؤساء كافة الشركات والوحدات التابعة للوزارة بضرورة التواصل الجيد مع العاملين واطلاعهم على الموقف الحالي للشركة وإشراكهم في صنع القرار وحل المشكلات التي تواجه العمليات الإنتاجية باعتبارهم عصب العملية الإنتاجية.

وفي نهاية اللقاء وجه رئيس مجلس إدارة الشركة التهنئة لرئيس وأعضاء النقابة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة الجدد الذين تم انتخابهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم خلال الفترة المقبلة كما حث العاملين على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الشركة والإنتاج الحربي والوطن ككل وكذلك أهمية تبادل الخبرات ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة.