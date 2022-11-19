العاملون بالغزل والنسيج للرئيس السيسي: مصر معك تعيش أزهى عصورها

هنأ عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وحلج وكبس القطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بعيد ميلاده.

قائد مسيرة الإنتاج

كما تقدم إبراهيم باسمه وباسم كل العاملين بقطاع الغزل والنسيج، بخالص التهنئة لقائد مسيرة البناء والإنتاج، داعين الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية، مؤكدا أن التهنئة الحقيقة التي يتمناها الرئيس، هي أن يرى الجميع يسعى ويجتهد لبناء الجمهورية الجديدة، والمشاركة في رسم مستقبل أفضل لهذا الوطن، والحفاظ عليه ورفعت شأنه بين الأمم والأوطان المختلفة، وأن تكون مصر في موقعها الحقيقي في الصفوف المتقدمة بين الدول الكبرى، وكل المحافل الدولية.

وأعرب رئيس النقابة العامة، عن بالغ سعادته الغامرة بهذه المناسبة العظيمة، التي يحتفل بها شعب مصر العظيم بمولد ابن مصر البار، الذي يقود أمته في هذه المرحلة المهمة والدقيقة، وبفضل جهوده المخلصة، انتقلت مصر إلى العالمية، لتحتل مكانة متميزة بين دول العالم.

جهود الدولة في دعم قطاع الغزل والنسيج

وتابع إبراهيم: لا يمكن أن ننسى جهود الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية في دعم قطاع الغزل والنسيج، للنهوض به وعودته للصدارة مرة أخرى، جاء ذلك من خلال الخطة التي أوشكت على الانتهاء منها، وقدرت بـ23 مليار لتطوير البنية التحتية، وتدريب العمال لمواجهة التطور التكنولوجي، ومد المصانع بماكينات حديثة، تتواكب مع تطور الأسواق.

ونقل إبراهيم رسالة من كل العاملين بالقطاع، مساندتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقوفهم خلف القيادة السياسية بالعمل الجاد والمخلص لبناء مصر الحديثة، مشيرا إلى أن العاملين في هذه القطاعات المهمة، جزء من عمال مصر الشرفاء، الذين يساهمون بجهدهم وعرقهم في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وحماية مقدرات الوطن.

وواختتم: «لقد وعدت فأوفيت يا قائد مصر، حين تعهدت منذ ثمان سنوات أن تبني هذا الوطن، وتأخذه إلى بر الأمان، والآن ها هي الإنجازات تتحقق، وها نحن معك عمال مصر الأوفياء لبلدنا، سنقدم لك في عيد ميلادك ما تتمناه من عمل وإنتاج وبناء، عاشت مصر وعاش شعبها الوفي الأمين»