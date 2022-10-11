«الغزل والنسيج» يبحث مع «العمل الدولية» سبل تعزيز الحرية النقابية

التقي عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وعضو مجلس إدارة القابضة لصناعة القطن والعزل والنسيج، بممثلي منظمة العمل الدولية، لمناقشة الاستراتيجية الخاصة لبرنامج العمل الأفضل «2022 - 2027»، ذات الصلة بمنشآت تصنيع وتصدير الملابس الجاهزة.

خلق صناعة ملابس أكثر قدرة على المنافسة في مصر

وأكد «ابراهيم» خلال اللقاء، أن الهدف من البرنامج هو خلق صناعة ملابس أكثر قدرة على المنافسة في مصر مع توفير ظروف عمل لائقة مدفوعة بحوار اجتماعي أفضل على مستوي القطاع، كما أن للخبرة دور كبير في النهوض بالصناعة، مضيفًا أنه عقب الإعلان عن حزمة المساعدات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الصناعي سنشهد انفراجه كبيرة لعودة الصناعة لسابق عهدها، ولاسيما في ظل ما تعانيه دول العالم من أزمات اقتصادية والتي أثرت بشكل كبير على حركة الصناعة العالمية.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن الحكومة نجحت في تخفيض معدل البطالة لما يقرب من 7% في سابقة لم تحدث من قبل وذلك بالتوسع في مشروعات البنية التحتية والتي جذبت عدد كبير من العمالة المصرية، موضحًا أنه بصدور قانون المنظمات النقابية213 لسنة 2017، أعطي الشخصية الاعتبارية لكل اللجان النقابية حرية التصرف في اتخاذ القرارات للدفاع عن حقوقها ومصالحها وحقوق أعضائها، ومع كل هذه التعديلات التي تصب في صالح التنظيمات النقابات، لازال بعض الموظفين داخل الجهات الإدارية لم يستوعبوا تعديلات القانون وأنهم ليس من حقهم إيقاف اعتماد أوراق توفيق أوضاع أي منظمة.

وتابع: «انتقلت مصر بشكل تاريخي يحسب للقيادة السياسية لتتحول من سيطرة الجهة الإدارية على المنظمات النقابية إلى منحها حرية التصرف واتخاذ القرارات طبقًا لصالح عمالها وذلك عقب تعديل القانون».

تعزيز بيئة مواتية للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية

ومن جانبه، أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر SLARIE، الذي انطلق في مارس 2020 جاء نتيجة التعاون المكثف بين منظمة العمل الدولية والحكومة المصرية وممثلي أصحاب العمل والعمال للتوصل إلى إطار جديد يعبر عن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وبرنامج عمل أفضل، بهدف إلى تعزيز بيئة مواتية للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وعلاقات العمل السليمة، والنمو الاقتصادي الشامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي التشاوري بين النقابة العامة للغزل والنسيج لطرح رؤية النقابة العامة فيما يتعلق بمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسستها في مصر وذلك برئاسة عبدالفتاح إبراهيم وبحضور شبل بدوي نائب رئيس النقابة، مني القصبي نائب رئيس النقابة، إيهاب البلبيسي الأمين العام للنقابة، جمال إدريس أمين الصندوق، ومن جانب المنظمة كارين كيرتس رئيسة وحدة التنظيم النقابي والحرية النقابية وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، روبا ناير مديرة العمليات ببرنامج عمل أفضل الدولي، وائل عيسى مستشار إدارة الحوكمة بمنظمة العمل الدولية.