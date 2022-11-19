رئيس وزراء إسبانيا: يجب مساعدة الفئات الأكثر تعرضا للتغيرات المناخية

أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيز، ضرورة التضامن وتعزيز موقف الفئات الأكثر تعرضًا للتغيرات المناخية، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فعاليات النسخة الـ27 لقمة المناخ COP 27، التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 نوفمبر حتى اليوم السبت.

We cannot accept a step back from Glasgow which risks the 1.5C goal.

We need to respond to science and strengthen the solidarity with the most vulnerable.



It’s time to be on the right side of history. Survival it’s at stake.#COP27 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 19, 2022

رئيس الحكومة الإسبانية: ضرورة الالتزام بهدف الـ1.5 درجة حرارة

وكتب رئيس الحكومة الإسبانية، على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «لا يمكننا قبول التراجع خطوة إلى الوراء عن قمة جلاسكو، بصورة تهدد هدف الـ1.5 درجة حرارة مئوية، نحن بحاجة إلى الاستجابة من أجل تعزيز التضامن مع الفئات الأكثر ضعفا».

سانشيز: البقاء على قيد الحياة أصبح على المحك

وأضاف «سانشير»: «حان الوقت لنكون في الجانب الصحيح من التاريخ، البقاء على قيد الحياة أصبح على المحك».

يشار إلى أن هدف تخفيض درجات الحرارة بنسبة 1.5 درجة مئوية تبنته اتفاقية باريس للمناخ؛ من أجل تسهيل تخفيف حدة الانبعاثات الكربونية، في حين ترى إسبانيا والاتحاد الأوروبي ضرورة التمسك به والمضي قدمًا من أجل تحقيقه، مع الإصرار على الالتزام بما تم التوافق عليه في قمة جلاسكو الـ26، وفقًا لبيان أصدرته السفارة الإسبانية اليوم السبت.