رئيس وزراء إسبانيا: يجب مساعدة الفئات الأكثر تعرضا للتغيرات المناخية

أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيز، ضرورة التضامن وتعزيز موقف الفئات الأكثر تعرضًا للتغيرات المناخية، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فعاليات النسخة الـ27 لقمة المناخ COP 27، التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 نوفمبر حتى اليوم السبت.

We cannot accept a step back from Glasgow which risks the 1.5C goal.

We need to respond to science and strengthen the solidarity with the most vulnerable.



It’s time to be on the right side of history. Survival it’s at stake.#COP27