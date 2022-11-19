«كسروا قلبي».. شاب يروي تفاصيل وفاة شقيقه ووالدته خلال 3 أيام بالشرقية

حالة من الحزن سيطرت على أهالي مدينة الزقازيق إثر وفاة شاب في مقتبل العمر متأثرا بإصابته بالسرطان، ثم وفاة والدته بعده بـ3 أيام إثر تدهور حالتها الصحية حزنا عليه.

كشف جمال وحيد تفاصيل وفاة شقيقه محمد ووالدته التي لحقت بشقيقه بعد 3 أيام من وفاته، مشيرا إلى أن أخاه توفي متأثرا بإصابته بالسرطان، أما والدته فقد تدهورت حالتها الصحية ولحقت بشقيقه حزنا عليه.

شعور الشاب بألم مفاجئ أثناء وجوده في الكويت

وقال جمال مقيم في مدينة الزقازيق، أن شقيقه كان يعمل محاسبا في دولة الكويت، ومنذ عام ونصف شعر بألم مفاجئ فذهب إلى أحد المستشفيات وأخبره طبيب أنه يعاني من القولون، ولكن مع استمرار شعوره بالألم أجرى أشعة وفحوصات طبية، أظهرت وجود ورم لديه، وبعد تحليله تبين أن الورم خبيث.

وتابع: أجرى شقيقي عملية جراحية في أحد مستشفيات الكويت لإزالة الورم، لكن تبقى جزء منه في المعدة، ولم يتم إزالة الورم بالكامل.

عودة الشاب إلى مصر بحثا عن العلاج

وأشار إلى أن الورم انتشر بشكل كبير وعاد شقيقه إلى مصر بحثا عن العلاج وأدخل معهد الأورام بالقاهرة ثم تردد على عدة مستشفيات خاصة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بالسرطان، ولفت إلى أن شقيقه كان لديه طفلة واحدة عمرها 9 سنوات.

تدهور الحالة الصحية للأم ووفاتها

وأوضح أن والدته تدهورت حالتها الصحية بعد وفاة شقيقه خاصة أنه كان لديه شقيق آخر توفي وعمره 18 عاما غرقا في الإسكندرية وذلك منذ نحو 15 عاما، مضيفا أن والدته توفيت ولحقت بشقيقيه، واختتم قائلا: «كسروا قلبي.. ربنا يرحمهم ويصبرنا على فراقهم».