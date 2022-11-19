انخفاض أسعار الفضة اليوم في مصر.. وإقبال على الشراء

يتساءل العديد عن أسعار الفضة اليوم إذ تستخدم في الحلى والزينة وتقديم الهدايا، لا سيما أن سعرها في متناول الجميع ويتغير يومياً وذلك حسب تغير سعر الدولار سواء بالارتفاع أو الانخفاض والتغيرات التي تحدث في البورصة.

أسعار الفضة اليوم في مصر

وبحسب أنطونيوس صلاح عضو الغرفة التجارية بالبحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن»، قال إن أسعار الفضة اليوم في مصر شهدت انخفاضا وسجل سعر أونصة الفضة اليوم السبت 514.26 جنيه، وسجل سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 نحو 15.28 جنيه، وهو العيار الأكثر طلبا والأكثر تداولا في الأسواق.

وأضاف أن سعر الفضة في مصر كالتالي:

سجل سعر أونصة الفضة نحو 514‪.26 جنيه..

سعر الفضة النقية جرام الفضة عيار 999 نحو 16.50 جنيه.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 15.82 جنيه.

سعر جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 نحو 15.28 جنيه.

سعر جرام سعر فضة العملات عيار 900 نحو 14.87 جنيه.

سعر جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 نحو 14.54 جنيه

سعر جرام سعر الفضة عيار 880 نحو 14.54 جنيه.

الإقبال على الفضة في مصر

ومن جانبه أشار محمود الصاوي أحد تجار المشغولات الذهبية والفضية إن سعر الفضة شهد انخفاضا، اليوم الخميس، وشهدت إقبالا كبيرا على الشراء خاصة أن الفضة يهواها ويحبها الرجال والنساء ولهذا يسأل الكثير عن سعر الفضة، مؤكدا في تصريحات لـ «الوطن» أن الفضة تستخدم الزينة والحلى لدى الرجال والنساء وفي تقديم الهدايا.