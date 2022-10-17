ارتفاع أسعار الفضة إلى 18.8 دولارًا للأونصة

ارتفعت أسعار الفضة الفورية إلى 18.8 دولارًا للأونصة، منتعشة من أدنى مستوى لها في شهر واحد عند 18.2 دولارًا في 14 أكتوبر، متتبعة الارتفاع في استثمارات السبائك الأخرى حيث أدى انعكاس السياسة المالية في المملكة المتحدة إلى رفع معنويات المستثمرين وتراجع الدولار الأمريكي عن قيمته الأخيرة.

ارتفاع توقعات التضخم للمرة الأولى منذ مارس

وبحسب tradingeconomics، فإنه من المتوقع تشدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث كانت أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية أكثر سخونة من المتوقع، في حين أظهرت البيانات التي جمعتها جامعة ميتشيغان ارتفاع توقعات التضخم للمرة الأولى منذ مارس.

إنتاج العالم من الفضة وصل لنحو 29.8 ألف طن

ووفقا لموقع «إنفيستينج نيوز»، فإن انتاج العالم من الفضة وصل لنحو 29.8 ألف طن، بنهاية العام الماضي، حيث تربعت المكسيك على عرش قائمة الدول الأكثر إنتاجا للفضة عالميا بإنتاج بلغ 6724.1 طن، فيما جاءت بيرو في المركز الثاني بحجم إنتاج بلغ نحو 4740 طنًا، وجاءت الصين في المركز الثالث بحجم إنتاج بلغ 3968 طنًا.

إنتاج روسيا من الفضة 88.2 طن

وتقدمت بولندا من المركز الرابع بإنتاج الفضة11 طنًا وتعد شركة «كيه جي إتش إم بولسكا ميدسز»، في بولندا واحدة من أكبر شركات إنتاج الفضة في العالم، فيما جاءت تشيلي في المركز الخامس بحجم إنتاج بلغ 1433 طنًا من الفضة، وزاد حجم إنتاج روسيا من الفضة من 88.2 طن وبلغ 1323 طنًا، وتمتلك واحتياطي فضة يبلغ 49.6 ألف طن، وتهيمن شركة بولي ميتال على إنتاج الفضة في روسيا، وتدير أربعة مناجم من بين أكبر خمسة مناجم فضة في الدولة.