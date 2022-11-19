محمد ثروت وأنوشكا يصلان إلى عزاء محمد سلطان (صور)

حرص الفنان محمد ثروت، والفنان طارق النهري، والفنانة أنوشكا على حضور عزاء الموسيقار الراحل محمد سلطان، المقام الآن بمسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين.

وكانت الفنانة نادية مصطفى، ومنصور هندي، وعلاء عامر، وحمادة أبو اليزيد، أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أول حضور عزاء الموسيقار محمد سلطان.

رحيل الموسيقار محمد سلطان

وكان قد رحل عن عالمنا الموسيقار محمد سلطان، مساء يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز الـ 85 عامًا، بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وشيَّع جثمان محمد سلطان، يوم الثلاثاء الماضي من مسجد عمر مكرم، وحضر الجنازة بعض أصدقائه المقربين وأسرته، كما حرص على حضور الجنازة كل من الموسيقار هاني مهنا والفنان حلمي عبد الباقي، وحفيدة زكي رستم.