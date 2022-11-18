الفنانة نادية مصطفى تعلن مكان وموعد عزاء الموسيقار محمد سلطان

أعلنت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، موعد ومكان عزاء الموسيقار الراحل محمد سلطان.

ونشرت نادية مصطفى، صورة للموسيقار الراحل، وعلقت عليها: «غدا السبت، بمسجد الحامدية الشاذلية، سيقام عزاء المغفور له بإذن الله، الموسيقار الكبير وأبي الروحي الأستاذ محمد سلطان، أسكنه الله وأنعم عليه بأعلى منازل الجنة».

وفاة محمد سلطان

وغيب الموت، يوم الأحد الماضي، الموسيقار محمد سلطان، الذي لحن العديد من الأغاني المميزة لكبار المطربين، عن عمر ناهز الـ 85 عامًا.

محمد سلطان، ملحن وممثل مصري، من مواليد 20 يوليو 1937، في الإسكندرية، حصل على ليسانس الحقوق عام 1960، بعدما ترك الكلية البحرية، ثم اتجه إلى التمثيل، وتزوج الفنانة فايزة أحمد، ولحّن لها أشهر أغانيها «غريب يا زمان»، و«رسالة إلى امرأة»، و«قاعد معايا»، و«أخد حبيبي».