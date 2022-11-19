نادية مصطفى أول الحاضرين في عزاء الموسيقار محمد سلطان

بدأ عزاء الموسيقار الراحل محمد سلطان، منذ قليل، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، إذ وقف نجل الراحل ومنصور الهندي، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، لاستقبال المعزين.

وكانت الفنانة نادية مصطفى أول الحضور لمكان العزاء، إذ بدا عليها ملامح الحزن الشديد بسبب علاقتها بالموسيقار الراحل محمد سلطان، نظرًا للعلاقة التي كانت تربطها بالأخير، إذ كانت تعتبره دومًا بمثابة والدها الروحي، وفقاً لتصريحاتها عنه.

وغيب الموت الموسيقار محمد سلطان، مساء الأحد الماضي، داخل أحد مستشفيات القاهرة، عن عمر ناهز الـ85 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أودت بحياته.

سبب تأجيل جنازة الموسيقار الراحل محمد سلطان

وقررت أسرة الموسيقار الراحل تأجيل جنازته لحين قدوم ابنه من ألمانيا لإلقاء نظرة الوداع على والده، والذي شُيعت جنازته من مسجد عمر مكرم، بحسب وصيته، ولف جثمانه بعلم مصر، ووارى جثمانه الثري داخل مقابر أسرته.

أبرز حضور جنازة الموسيقار الراحل محمد سلطان

وحرص على حضور الجنازة كل من الموسيقار هاني مهنا والفنان حلمي عبدالباقي، وحفيدة زكي رستم.