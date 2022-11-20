في عيد ميلادها.. محطات فارقة رسمت مشوار هند صبري الفني

تحتفل اليوم الفنانة التونسية هند صبري بعيد ميلادها الـ43، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1979، وحققت نجاحًا كبيرًا في حياتها الفنية وشاركت خلالها في العديد من الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية.

بداية هند صبري

ولدت هند صبري في تونس، وعرفها الجمهور التونسي خلال مشاركتها في فيلمين سينمائيين هما موسم الرجال وصمت القصور للمخرجة مفيدة التلاتلي، وشاهدتها المخرجة إيناس الدغيدي خلال هذين العملان، لتسند إليها دور البطولة في فيلم مذكرات مراهقة الذي شهد نقطة انطلاق هند صبري ومعرفة الشعب المصري بها.

أبرز أعمال هند صبري

بعد فيلم مذكرات مراهقة شاركت هند صبري في عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة أبرزها فيلم مواطن ومخبر وحرامي للمخرج داود عبد السيد وبعدها فيلم عايز حقي مع الفنان هاني رمزي، إزاي البنات تحبك وفيلم أحلى الأوقات، ولم تتميز هند فقط في السينما بل حققت جماهيرية كبيرة بالمسلسل الكوميدي الشهير «البحث عن علا» في الجزءين الأول والثاني.

جوائز هند صبري

وحصلت هند صبري خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز فقد نالت عام 2004 جائزة أحسن ممثلة من المركز الكاثوليكي المصري، عن دورها في فيلم أحلى الأوقات.

فيلم فضل ونعمة

وحققت هند صبري مؤخرا بفيلم «فضل ونعمة» نجاحا كبيرا حيث نال إشادات النقاد والجمهور بالإضافة إلى تصدره الإيرادات في شباك التذاكر، ويشاركها فيه البطولة عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم ماجد الكدواني، محمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام