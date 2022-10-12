هند صبري تتفوق على هيفاء وهبي في السينما.. «فضل ونعمة» ضد «أشباح أوروبا»

تفوقت الفنانة هند صبري، بفيلمها «فضل ونعمة»، على الفنانة هيفاء وهبي، بطلة فيلم «أشباح أوروبا»، اللذان يُعدان أحدث الأفلام الموجودة في دور العرض حاليًا، فيما تشتد المنافسة بينهما، حول المركز الأول والثاني في شباك التذاكر.

4.8 مليون جنيهًا إجمالي ما حققه فضل ونعمة

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم إيرادات الأفلام، موضحًا أنّ «فضل ونعمة» للثنائي ماجد الكدواني وهند صبري، حقق في شباك التذاكر أمس الثلاثاء، 354 ألف جنيه، بينما حقق في أسبوعه الأولى 4.8 مليون جنيهًا.

هيفاء وهبي بالمركز الثاني في شباك التذاكر

أوضح الموزع السينمائي، أنّ فيلم «أشباح أوروبا» بطولة هيفاء وهبي، جاء في المركز الثاني، حيث حقق أمس الثلاثاء 29 ألف جنيهًا، بينما حقق في أسبوع الثالث بالسينمات 378 ألف جنيهًا، فيما جاء إجمالي ما حققه على مدار الثلاثة أسابيع الماضية منذ طرحه بدور العرض 2.35 مليون جنيهًا.

تعرف على أبطال وصُناع فيلمي فضل ونعمة وأشباح وأوروبا

ويُشارك في بطولة فيلم فضل ونعمة بجانب ماجد الكدواني وهند صبري، كلّ من محمود حافظ، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، بالإضافة إلى ضيف الشرف محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

أما «أشباح أوروبا» من بطولة الفنانة هيفاء وهبي، والتي كانت انتهت من تصويره منذ سنوات، ولكن تأجل عرضه بسبب بعض المشكلات بينها وبين شركة الإنتاج، حتى استقرت الشركة على طرحه منذ حوالي شهر، وقد حقق نجاحا كبيرا.