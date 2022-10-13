هند صبري تطرح أغنيتها الجديدة «ديس» من أحداث فيلم «فضل ونعمة»

طرحت الفنانة هند صبري، أغنيتها الجديدة «ديس»، التي قدمتها هي والفنان ماجد الكدواني ومطراب الراب شاهين، وذلك ضمن أحداث فيلم «فضل ونعمة»، الذي يعرض خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية المختلفة.

هند صبري تكشف عن أغنيتها في فيلم «فضل ونعمة»

ونشرت هند صبري الأغنية عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «أغنية ديس فضل ونعمة، الفيلم دلوقتى في كل سينمات مصر والوطن العربي».

أحداث فيلم «فضل ونعمة»

وطرح مؤخرا فيلم «فضل ونعمة»، بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، حيث تدور أحداثه حول في إطار كوميدي حول صاحب مطعم، يُطلق عليه اسم «فضل ونعمة» يمر بالعديد من المواقف الكوميدية والمفارقات خلال إدارته لهذا المطعم.

عودة المخرج رامي إمام الي السينما بعد غياب طويل

ويشارك في بطولة الفيلم ماجد الكداوني، هند صبري، محمود حافظ، محمد رضوان، محمد ممدوح، ياسمين العبد، إسماعيل الجندي، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، سماء إبراهيم، مي دياب، طه دسوقي، بينما يشهد الفيلم عودة المخرج رامي إمام الي السينما بعد غياب طويل.