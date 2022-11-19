قناة الحياة تعرض فيلم «الوطن» عن الرئيس السيسي: «حكاية ابن مصر»

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، فيديو جديد لجريدة الوطن، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، احتفالا بعيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ عرضت الفضائية، فيديو حمل عنوان «ابن مصر.. رئيس كل المصريين، وقائد 100 مليون باختيار الشعب».

وكانت جريدة «الوطن»، نفذت فيلما عن عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي «ابن مصر»، الذي قال فيه الرئيس: «أقسمت أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، كل الشعب، فأنني رئيس لكل المصريين».

كما تضمن الفيديو، عددًا من آراء المواطنين حول إنجازات الرئيس السيسي، إذ قالت سيدة «فرحانين ومبسوطين بيه، عملنا اللي مكناش نحلم بيه»