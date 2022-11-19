رئيس «التنمية الحضارية» لـ قناة الحياة: الانتهاء من تطوير الفسطاط في ديسمبر 2023

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن القائم على مشروع إعادة تأهيل منطقة الفسطاط هو صندوق التنمية الحضارية، والذي ينفذ المشروع هو جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، موضحا أنه توجد منظومة متكاملة بين صندوق التنمية الحضارية وجهاز التعمير، وذلك من أجل إخراج المشروع على أعلى مستويات الجودة والسرعة.

صديق: نسبة إنجاز وتنفيذ المشروع تتم بسرعة كبيرة

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضارية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، والذي يعرض على شاشة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن نسبة إنجاز وتنفيذ المشروع في سرعة كبيرة، حيث إن ساحة عمرو بن العاص، وصلت نسبة تنفيذ لـ 98%، بينما المنطقة التجارية 73%، موضحا أن نسبة الانتهاء من تطوير المشروع تصل إلى 83%، واعدا الجميع بأن ديسمبر 2023، سيتم الانتهاء من المشروع، ليستمتع المواطنون بمنطقة الفسطاط الجديدة.

صديق: افتتاح المشروع سيكون على مراحل مختلفة

وتابع صديق، أن افتتاح المشروع سيكون على مراحل مختلفة، حيث إن المرحلة الأولى، ساحة عمرو بن العاص والمطاعم الموجودة فيها، والمرحلة الثانية، المنطقة التجارية، مشيرا إلى أن كل مرحلة سيتم افتتاحها على حدة.

أوضح رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن المشروع يتضمَّن إنشاء نادٍ على أعلى مستوى، والذي بدوره سيفيد عددا كبيرا من المصريين، موضحا أن المشروع يسعى لإيجاد مساحة للاستثمار، الرفاهية، والثقافة.