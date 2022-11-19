«التموين» لقناة الحياة: يوجد فائض في الأرز.. وهناك تجار مستغلون

قال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه يوجد 5 ملايين طن من محصول الأرز الأبيض، موضحا أن استهلاك مصر سواء داخل التموين أو خارجه، 3 ملايين طن، ما يعني بأنه يوجد فائض، بالإضافة إلى أن الفدان نحصد منه نحو 3.5 إلى 4.5 طن من الأرز، وبالتالي فإن الدولة تأخذ طنا واحدا فقط من كل مواطن مزارع، وهو ما جعل الدولة تخزن محصول الأرز كرصيد استراتيجي من الأمن الغذائي، سواء من الأرز التمويني أو الخاص.

خليل: الدولة أدخلت المضارب الخاصة

أضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على شاشة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الدولة أدخلت المضارب الخاصة، وذلك لزيادة نسبة التوريد، وإشراك القطاع الخاص في عملية البيع، تحت إشراف وزارة التموين، مشيرا إلى أن أي مضرب سيقوم بتوريد الأرز، سيأخذ نسبة 50%، بينما وزارة التموين ستأخذ 50% أيضا، موضحا أنه لم يرفع سعر الأرز التمويني.

خليل: يوجد سبع محافظات منتجة للأرز

وتابع خليل، لا يجوز نقل الأرز من محافظة إلى محافظة، إلا بتصريح من المحافظة المنقول لها، إذ يوجد سبع محافظات منتجة للأرز، مؤكدا ضرورة أن يستمر توزيع الأرز في جميع المحافظات بالتساوي.

أوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن أي مواطن يصادفه أحد التجار الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية، ببيعهم الأرز بسعر غير الذي أصدرته وزارة التموين، يتصل على رقم 19588، وستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة معه.