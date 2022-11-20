مبادرة التنسيقية «ابني أديبا» تواصل فعالياتها لتنمية مواهب الأطفال

انطلقت مرحلة جديدة لمبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «ابني أديبا» والتي تهدف لتنمية مواهب الأطفال الفنية، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة في تعليم الأطفال الكاتبة الأدبية والجرافيكس، التي استمرت شهرين.

محاضرات ومواهب فنية

وأظهر الأطفال إبداعا خلال أول محاضرة رسم تعلموا خلالها أساسيات رسم عناصر من الطبيعة كتمهيد لعدة محاضرات وورش عمل مكثفة لتنمية كافة المواهب الفنية للأطفال.

وقالت سندس عادل مدربة الرسم الشابة إنها متحمسة للغاية من مخرجات رسم الأطفال فمن أول مرة فقط ظهرت فيهم مواهب كبيرة سيتم تطويرها من أجل الوصول لمستوى احترافي مع نهاية البرنامج.

أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية

حضر الورشة فريق عمل مبادرة ابني أديبًا النائبة نشوى الشريف مشرف المبادرة، وكل من أعضاء التنسيقية سامي الزيات وتقى شاهين وشيماء الأشقر.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت مبادرة تحت عنوان ابني أديبًا لتدريب الأطفال على الكتابة الأدبية وتحويلها لأفلام كارتون.