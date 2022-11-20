الاتحاد الأوروبي يشكر مصر على رئاسة COP27: نتحمّل مسؤوليتنا لمواجهة أزمة المناخ

وجّه فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي المسؤول عن المناخ، ومندوب الاتحاد الأوروبي، الشكر للرئاسة المصرية لقمة المناخ COP27، ممثلة في الوزير سامح شكري، وفريق عمله، على ما بذلوه من جهد طوال أيام القمة، قائلا: «نحن جميعا منهكون، إلا أنتم سيدي الرئيس لم تعرفوا التعب، وأخص بالشكر فريقكم الذي عمل على مدار الأيام الماضية دون كلل حتى في الأوقات العصيبة، سعيا لتحقيق الأهداف».

الحفاظ على درجة حرارة الأرض

وأضاف مندوب الاتحاد الأوروبي، خلال كلمته في الجلسة الختامية لقمة المناخ COP27، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، أنّ الاتحاد الأوروبي والجميع يسعى للحفاظ على درجات الحرارة، والعمل على خفضها 1.5 درجة مئوية، فضلا عن أهمية التدرج في التخلص من الوقود الأحفوري، متابعا: «نحن نتحمل المسؤولية ونحمل كل طرف مسؤولياته بشأن اتفاق باريس».

التغير المناخي ومستقبل الأرض

وأوضح تيمرمانس: «أمس توقفت المفاوضات، والكثير من الأطراف كانوا مستعدين لإحراز تقدم أكبر في مجابهة الأزمة المناخية، وكانت هناك محاولات للعودة عما تم إقراره بجلاسكو، والكثير كانوا يخشون من التحول المستقبلي بشأن التغير المناخي».

ولفت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي كانت له شراكة متينة مع الكثيرين، وجرى إبرام اتفاقيات كثيرة خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أهمية العمل خلال الأشهر الـ12 المقبلة، لإحراز تقدم أكثر.

وأكد أنّ التطرق للتغير المناخي يستوجب التعاون من أجل إجراء التحول، وجاء إلى هنا من أجل التوصل لصيغ قوية راسخة، متابعا: «نحن راضون عن مساهمتنا في القمة، وكان علينا أن نحقق المزيد، حيث أهدرنا الكثير من الوقت ولا يوجد وقت إضافي».