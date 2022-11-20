مندوبة باكستان تشكر رئيس قمة المناخ: أوفيتم بالوعد.. وCOP27 «لتنفيذ التعهدات»

توجهت مندوبة دولة باكستان بقمة المناخ، بالشكر لـ سامح شكري وزير الخارجية، رئيس قمة المناخ «COP27» قائلة: «لقد وعدتنا بأن يكون مؤتمر الأطراف هو مؤتمر للتنفيذ لكل ما تمّ الاتفاق عليه من قبل، وأوفيتم بوعدكم هذا ونهنئكم ونهنئ أنفسنا جميعًا، فقد تمت الاستجابة لصوت ومطالب هؤلاء الذين هم أكثر ضعفًا، وتمّ الاستجابة لندائهم بإنشاء صندوق للتمويل بالنسبة للخسارة والضرر، وأود أن انتهز الفرصة للثناء عليكم وعلى دوركم القيادي المتميز الذي مكننا من التغلب على التحديات والتوصل لهذا التوافق التاريخي».

دوركم القيادي المتميز وراء التوافق التاريخي في قمة المناخ

وأضافت مندوبة دولة باكستان خلال كلمتها بالجلسة الختامية لقمة المناخ، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، «لقد عانينا الأمرين وبذلنا جهدًا على مدار 30 عامًا من أجل التقدم على هذا المسار وصولًا لشرم الشيخ اليوم، ومن الواضح أن هذا الصندوق ليس من باب الصدقة ولكن من باب الاستثمار بالعدالة المناخية، وأشكر كل طرف على الاستجابة».

سنواصل العمل من أجل مصلحة الكوكب والأجيال المقبلة

وتابعت مندوبة دولة باكستان أنَّ دولتها ترحب في برنامج العمل المشترك بالنسبة لآلية التكنولوجيا 2023-2022، مشيرة إلى أنَّ مجموعة الـ77 والصين ستستمر في إعطاء دعمها لعملية التفاوض بالتغير المناخي في سبيل التوصل لقواسم مشتركة لما فيه مصلحة الكوكب والأجيال المقبلة الحاضرة.