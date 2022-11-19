أستاذ علوم سياسية لـ محمد الباز: مصر نجحت بمهارة كبيرة في تنظيم قمة المناخ

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر نجحت بمهارة، وبشكل كبير في تنظيم قمة المناخ COP 27، لافتًا إلى أن تمديد المحادثات لمدة يوم، جاء بهدف الوصول لاستراتيجية تحرك لمكافحة تغير المناخ، وتحديد أسعار الطاقة، والحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بحيث لا تتجاوز درجة ونصف الدرجة، بالإضافة لملف تمويل الدول المتسببة في الأضرار، للدول المتضررة من الانبعاثات الكربونية.

وأشار فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إلى أن الدول اتفقت على إنشاء صندوق مساعدات الدول النامية، لكن على أن تقبل الدول شرط الاتحاد الأوروبي أن التمويل يأتي من الدول العريضة.

وأردف: «القاهرة حاولت تقريب وجهات النظر، وإنشاء آلية، والتأكيد أن تؤدي الدول الكبرى مسؤوليتها المباشرة، فدول الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا مسؤولة عما يتم إقراره، ومسؤولية مصر إدارة النقاش بما يحقق المكاسب».

وأوضح أن الهدف من المؤتمر ليس صندوق تمويل وتعويضات، ولكن توفر الإرادة الدولية في التعامل مع تغيرات المناخ بجدية، لافتًا إلى وجود إشكالية في مواقف الدول، منوهًا بأن مصر نجحت بمهارة في طرح مقاربات توافقية، لنصل إلى حد أدنى للبنود محل الخلاف.

وتابع: «نحن أمام مواقف فيها تجاذب كبير، الدول الكبرى عليها تحمل مسؤوليتها، ومصر نجحت في تقريب وجهات النظر المختلفة».

ولفت فهمي، إلى أن مصر نجحت في تنظيم المؤتمر وكان هناك استقرار سياسي وأمني، ولم يحدث أي عمل عكر صفو الحدث، منوهًا بأن أكبر إنجاز للدولة المصرية أنها تستقبل معاهدة الأسلحة النووية بين أمريكا وروسيا ، كما قدم الرئيس السيسي طرحا لإيقاف الأزمة الروسية الأوكرانية، وستكون هناك مفاوضات متعلقة بالعالم.