شكري: السيسي تابع تفاصيل قمة المناخ COP27 منذ التحضير وحتى التنفيذ

قال سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس الحالي لقمة المناخ COP27، إنّ القمة حظيّت باهتمام شديد ومتابعة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور الإعلان عن فوز مصر باستضافة القمة، موضحا: «الرئيس تابع الفعاليات التنظيمية والموضوعية، وأعلن دعمه لعمل الأجهزة المعنية بالنواحي التنظيمية والموضوعية».

نتائج قمة COP27

وأضاف شكري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب رفع الجلسة الختامية لقمة المناخ، إنّ COP27 انتهت بنتيجة ناجحة، حيث أكدت مصر اهتمامها بالعمل الدولي متعدد الأطراف، وسعيها للتوافق والتفاهم بين الجميع لتحقيق تعهّدات المناخ.

وتابع رئيس قمة المناخ، أنّ المؤتمر شهد على مدار أسبوعين مشاركة 112 رئيس دولة وحكومة، فعاليات الشق رفيع المستوى والدوائر المستديرة، التي تناولت عدّة موضوعات ذات الارتباط بقضية المناخ، فضلا عن طرح موضوعات بمشاركة عدد كبير من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، والتفاعل مع المستويات الرسمية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال بأحداث متتالية تفتح مجالات عديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين، في إطار دعم جهود مصر بمجالات التكيف ومواجهة التحديات الخاصة بتغيرات المناخ.