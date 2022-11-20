طالب في «طب الأزهر» يحارب الخرافة بفيديوهات قصيرة على «يوتيوب»: العلم نور

اتخذ «أحمد الفقي» قراره منذ بداية دراسة الطب بجامعة الأزهر، أنه لن يسلك الطريق التقليدي لمعظم طلاب الطب، وهو تكريس حياته فقط للمذاكرة، دون ممارسة أي هواية جانبها، وبعد البحث المطول اختار «أحمد» أن تكون هوايته في مجال دراسته، وتبسيط علوم الطب للشباب بقناة على «يوتيوب» أطلق عليها اسم «البصمة»، حتى حصل على جائزة من المركز الثقافي البريطاني وأكاديمية البحث العلمي في مجال تقديم محتوى علمي مبسط للجمهور.

يحكي «أحمد»، 24 عامًا، بداية مشروعه مع تبسيط العلوم الطبية، والتي جاءت فكرتها في عامه الأول الجامعي عام 2017، عندما كان يجري محادثة مع أخيه بشأن ضرورة أن يكون لكل شخص هواية بمثابة متنفس له، ولكن شقيقه رفض هذا الرأى وطلب منه الالتزام بالدارسة فقط: «كانت كلمات شقيقي بمثابة المطرقة التى دفعتنى للبحث عن شغفي، وبالفعل وصلت إليه وهو تقديم العلوم الطبية للعامة الذي لا استطيع مفارقته، فمن حق أى شخص البحث عن هواية يعبر فيها عن نفسه، ولا يقضي سنوات حياته لا يفعل شيئا سوى المذاكرة».

بداية مشتتة

كانت بداية الشاب العشريني مشتتة، لكنه يعتبرها مفيدة، إذ أنه بحث في عدة أنشطة ومجالات مختلفة حتى وجد ضالته، ويحدد ما يريده بالضبط، فهو منذ صغره يحب شرح و تدريس المعلومات التي اكتسبها، فبدأ يبسط المعلومات التي يدرسها في كليته يوميا في منشور قصير على صفحته الشخصية علي منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لغير المتخصصين في مجال الطب: «دعمني المحيطين بي بسبب الشكل المميز الذي أقدم به المعلومات الطبية، حتى أخي الأكبر بدأ يقترح علي تحويل هذا المحتوى إلى فيديوهات حتى يصل لأكبر عدد ممكن من الأشخاص».

تعلم مهارات جديدة

تعود «أحمد» ابن محافظة كفر الشيخ، التخطيط لأي قرار في حياته، وألا يتخذه بشكل عشوائي، وهو ما جعله يدرك أن تقديم فيديوهات طبية يفرض عليه الكثير من التحديات: «لم يكن أمرًا سهلًا، خاصة أنني كانت أقيم في كفر الشيخ حيث الإمكانيات محدودة، ففي البداية كان على تنظيم الوقت بين الدراسة وهوايتى الجديدة، خصوصا أن دراسة الطب تلتهم كل الوقت، وثاني تحدي كان تعلم المهارات التى تساعدني في إنتاج هذا المحتوى».

بدأ «أحمد» في تعلم مهارات جديدة تمامًا عليه من أجل ضمان استمرارية هوايته والنجاح فيها مثل كتابة سيناريو للفيديوهات، والتقديم والتصوير والمونتاج، حتى نجح في تصوير أولي حلقاته التي اتخذ إعدادها شهر و نص، ثم توالت بعدها الحلقات التي كانت في مجال الطب.

تصحيح الخرافات

كان تركيز«أحمد» في قناته على الطب النفسي والظواهر العلمية الغامضة والأمراض النادرة، إذ لاحظ وجود بعض الأفكار الشائعة والخاطئة التي تترسخ في أذهان بعض الأشخاص وخاصة في القرى بشأن الطب النفسي، مما جعله ينتج سلسلة فيديوهات يبسط فيها مفهوم المرض النفسي و أنواعه وأعراضه من أجل المساهمة في زيادة الوعي الطبي عند الناس.

وأوضح «أحمد»: «نسبة لا بأس بها من أهل القرى يعتقدون أن الشخص الذي يظهر عليه أعراض أي مرض نفسي هو مجنون، وأردت تصحيح تلك المفاهيم، وتوجيه المواطنين بأن علاج المرض النفسي يكون من خلال طبيب مختص وليس لدي دجال».

استمر«احمد» في تقديم فيديوهات تخص الأمراض النفسية و العصبية، حتي حصل على المركز الأول في مسابقة يقدمها المركز الثقافي البريطاني بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي المصري تحت اسم «مختبر الشهرة»، و هي مسابقة يشترك فيها الأشخاص الذين يقدمون محتوى علمي مبسط، ويتنافس المتسابقين بناء علي قدرتهم في كيفية تبسيط المحتوي وإيصاله للجمهور العام خلال دقائق معدودة.

«تعالي أقنعك»

يستعد«أحمد» في الفترة المقبلة، لتقديم سلسلة توعوية أخرى من الفيديوهات تحمل اسم« تعالى اقنعك»، وهي فيديوهات مدتها لا تتعدي الدقيقتين يصحح فيها بعض المفاهيم الطبية الخاطئة والمترسخة في أذهان كثير من الأشخاص: «اخترت تبسيط العلوم الطبية بشكل أعمق وأكثر احترافية، لأن الناس في حاجة إلى فهم الطب من أجل تحسين حياتهم».