حزب «الجيل»: إدراج الاستجابة للخسائر والأضرار على جدول COP27 إنجاز تاريخي

قال ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل» والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، إن إدراج مسألة الخسائر والأضرار التي تبنتها مصر في جدول أعمال مؤتمر المناخ COP27، والموافقة على إنشاء صندوق مكرس لتمويل الأضرار المناخية التي تلحق بالدول الضعيفة يعتبر نجاحاً كبيراً لمصر التي رفعت شعار «قمة التنفيذ».

وذكر «الشهابي» أن القرار اتخذ بالإجماع في الجلسة الختامية، بعد مفاوضات قادتها مصر ببراعة واقتدار، ليشدد القرار على الحاجة الفورية لموارد مالية جديدة وإضافية مناسبة لمساعدة الدول النامية الأكثر ضعفا إزاء التداعيات الاقتصادية وغير الاقتصادية للتغير المناخي.

وضع قضية الخسائر والأضرار على جدول الأعمال

وأوضح أن قمة المناخ لم تكتف بالقرارات التقليدية، مثل كل مؤتمرات قمم المناخ السابقة، بل سعت مصر وخلال الإعداد للقمة لتأكيد أهمية التنفيذ، وتجسد ذلك بوضع قضية الخسائر والأضرار على جدول الأعمال، وأن يتعدى ذلك باعتماد إنشاء صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية في الدول النامية، لأول مرة وهو إنجاز تاريخي.

أضاف رئيس حزب «الجيل»، أنه بعد 27 سنة من التناول والمطالبة من الدول الأفريقية والنامية، جاء إعلان إنشاء الصندوق دليل على نجاح مصر في قيادتها للمؤتمر.

وأشار المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إلى أن نجاح مصر ليس في الاتفاق على إنشاء صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار فقط، لكنه تمثل في وضعها برنامج شرم الشيخ للتكيف، ليكون خطة عمل أخرى تؤكد الطموح للحفاظ على درجة حرارة الكوكب عند 1.5 درجة مئوية، ليفتح الباب لمزيد من الإجراءات الحكومية للعمل على تحفيف الانبعاثات، وهو ما يفتح الباب أمام COP28، بالإمارات، للاتفاق على وضع خطة لخفض جذري الانبعاثات تلتزم بها الدول الغنية والمسؤولة عنها وعن الأضرار المناخية.