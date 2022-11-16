«حزب الجيل» عن حصر الرئيس لأسماء شهداء الحروب: وفاء وتقدير لأرواحهم

أشاد الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالقرار الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاص بحصر كل شهداء مصر في الحروب السابقة، بدايةً من عام 1948، لدراسة ضمّهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات صندوق تكريم الشهداء، وذلك تقديرا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخًا لقيم الوفاء لأسرهم، مشددًا: : «اليوم مصر ترد جزء من الجميل».

«الشهابي» يشيد بقرار الرئيس السيسي

وقال «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرار الرئيس السيسي أكثر من رائع، وتمناه كثيرًا تقديرًا لأرواح شهداء حروب مصر، خاصة أن أسر كثيرة منهم عاشت حياة بسيطة، ولم ينالوا التكريم اللائق وقتها بسبب ظروف البلاد في الفترات المختلفة أيامها.

وتابع رئيس حزب الجيل، أن الدولة المصرية تؤكد على أنها لن تنسى شهداءها، لافتا إلى أن الرئيس السيسي رؤيته واسعة، وتمتد لتشمل الماضي والحاضر؛ من أجل مستقبل أفضل.

الرئيس يوجه بحصر أسماء شهداء الحروب

وأعلنت رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع نشاط صندوق تكريم الشهداء، ووجّه بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة، بدايةً من عام 1948، لدراسة ضمّهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديرًا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخا لقيم الوفاء لأسرهم.