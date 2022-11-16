حزب الجيل: اهتمام مؤتمر المناخ بالمجتمع المدني جاء بشكل واسع

أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، باهتمام الدولة المصرية بالمجتمع المدني خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop27 ومنحه المشاركة بخمسة وسبعين فعالية فى المنطقة الرسمية (المنطقة الزرقاء) علاوة على مشاركة واسعة فى المنطقة الخضراء على مدى أيام المؤتمر.

فعاليات المجتمع المدني

وأكد الشهابي، في تصريحات لـ«الوطن» مشاركته فى بعض الفعاليات فى المنطقتين الزرقاء والخضراء وأشار إلى انه تم اختيار مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية فى العمل المناخى ليخصص لكل موضوع منها يوما كاملا للتباحث والنقاش وطرح المشروعات والمبادرات والحلول، وكانت الموضوعات متعددة ومختلفة منها «التمويل والعلوم والشباب والأجيال الجديدة وإزالة الكربون والزراعة والتكيف والنظم الغذائية والمياه والتكيف والنوع الاجتماعى والمجتمع المدنى والطاقة والتنوع البيولوجى».

وتابع الشهابي: لقد شهدت المنطقة الزرقاء (المنطقة الرسمية للقمة) عدة أحداث جانبية ناقشت دور صندوق المناخ فى دعم المجتمع المدني، وكذلك دور البنوك فى التمويل الأخضر للمجتمع المدنى وتحفيز التمكين الاقتصادى وتطوير نظم انتاج الغذاء وتوفير التمويل اللازم للحد من تأثير التغيرات المناخية على الأطفال والتكيف معها.

ومن الموضوعات التى اهتم بها ناجى الشهابى كان خاص بالمجتمع المدنى فى دول حوض النيل حيث خصصت جلسة بمشاركة المنتدى الدولى لحوض النيل والذى يضم حوالى ستمائة جمعية أهلية.

المناخ والفضاء

وأشار ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إلى حضوره مجموعة من الفعاليات الأخرى فى المنطقة الخضراء وكان الحضور كبيرا وكان النقاش موضوعيا حول عمق التعاطى مع البعد التمويلى والاقتصادى لقضية المناخ ومنها الاستثمار فى العمل المناخى والانتقال إلى الأسواق الناشئة وتمويل العمل المناخى محليا ودور القطاع الخاص فى مكافحة تغير المناخ، وطرح النقاش حول موضوع جديد وهو «المناخ والفضاء» تحت عنوان «إطلاق الطموح الكوكبى»، كما تم إطلاق مبادرة تحت عنوان «إدارة المناخ»، وتخصيص جلسة عن أداء ومسؤولية دول العشرين تجاه المناخ.