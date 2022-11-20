مواعيد القطارات اليوم والتأخيرات المتوقعة.. تصل إلى 120 دقيقة

حددت هيئة السكة الحديد، موقف التأخيرات المتوقعة على مواعيد القطارات اليوم، تزامنا مع تنفيذ تطوير وتحديث نظم كهربة الإشارات، لزيادة عوامل الأمان والسلامة للمسافرين والحد من حوادث القطارات، علاوة على تحسين الخدمة المقدمة للركاب، وسط تنفيذ إجراءات مشددة ضد كورونا.

مواعيد القطارات اليوم والتأخيرات المتوقعة

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد القطارات اليوم والتأخيرات المتوقعة، وفقا لهيئة السكك الحديدية.

خط (القاهرة / الإسكندرية)

أعلنت هيئة السكة الحديد أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة / الإسكندرية مدة تصل إلى 45 دقيقة.

خط (القاهرة / السد العالي)

أعلنت هيئة السكة الحديد أنّ متوسط تأخيرات القطارات على خط (القاهرة / أسيوط) مدة تصل إلى 100 دقيقة، بينما تصل متوسط التأخيرات على خط (أسيوط / أسوان) إلى 50 دقيقة.

خط (بنها / بور سعيد)

أعلنت هيئة السكة الحديد أن متوسط تأخيرات القطارات على خط بنها / بور سعيد مدة تصل إلى 120 دقيقة.

خط (طنطا / المنصورة / دمياط)

أعلنت هيئة السكة الحديد أن متوسط تأخيرات القطارات على خط طنطا / المنصورة / دمياط مدة تصل إلى 60 دقيقة.

خط (قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة)

أعلنت هيئة السكة الحديد أنّ متوسط تأخيرات القطارات على خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة يصل إلى 60 دقيقة.

أسباب التأخيرات المتوقعة على القطارات اليوم

وكانت هيئة السكة الحديد، كشفت عن أنّ التأخيرات في مواعيد القطارات، تعود إلى التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وأشارت إلى أهمية أن يتخذ المسافرين التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.