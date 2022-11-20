مجلس النواب يستقبل وفدا من طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالإسكندرية

استقبل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وفدا من الطلبة الدارسين للاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، اليوم، في إطار البرنامج التعريفي لعمل البرلمان، الذي يستهدف طلاب المدارس والجامعات.

استقبال وفود من طلبة الجامعات

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنّ المجلس توقف منذ فترة عن استقبال الوفود من الطلبة والطالبات بسبب ظروف جائحة كورونا، متابعا: «مصر أصبحت آمنة من جائحة كورونا، واليوم نعاود استقبال الوفود بوفد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية».