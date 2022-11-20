مجلس النواب يحيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى اللجان البرلمانية المختصة، ومنها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

إحالة القوانين للمناقشة

كما أحال جبالي، مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى ذات اللجنة للمناقشة، ووحال مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير، وأحيلت إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتلقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، كما قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم، تفويض مكتب المجلس بتحديد موعد مناقشة 14 طلبا للمناقشة العامة.

14 طلبا للمناقشة العامة

وجاءت هذه التقارير على النحو التالي:

1. العضو سكينة سلامة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل البصمة الكربونية والمناخية.

2. العضو عصام ياسين وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه.

3. العضو مجدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة.

4. العضو ولاء عبد الفتاح وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

5. العضو ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة.

6. العضو حنان عبدالمنعم عوض وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكافة المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع.

7. العضو حنان عبد المنعم عوض وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المعاهد الصحية والتمريض والنظر في التوصيف الوظيفي لخريجي تلك المعاهد.

8. العضو حنان عبد المنعم عوض وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توزيع هيئة التمريض على المستشفيات.

9. العضو محمود عصام موسى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات.

10. العضو هدى الطنباري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم السياحة الدينية والشاطئية بمدينة كفر الشيخ.

11. العضو أحمد عثمان أحمد عثمان وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحصيل ضريبة التركات على أموال القُصر.

12. العضو منى عمرو عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار.

13. العضو منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.

14. العضو حنان عبد المنعم عوض وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة.