مجلس النواب يناقش تعديلات قانوني الاتصالات وتنظيم الأزهر الأحد

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة التي تبدأ الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عدد من القوانين المهمة، أبرزها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون المرافق له.

ضوابط ونسب التعويضات

يهدف مشروع القانون، إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظما لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة، وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة.

وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية، وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية.

كما يناقش المجلس خلال جلساته، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الذي يأتي تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، إذ تضمن على بعض التعديلات التي تتعلق بشروط التعيين وآلياته، بما يتواكب مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم في وزارة التربية والتعليم.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

ومن ضمن القوانين المهمة التي يناقشها المجلس أيضا خلال جلسات الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

يهدف مشروع القانون، إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.

ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب، عدد من الاتفاقات والقرارات الجمهورية، حيث يتم نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض، لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25/ 7/ 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.