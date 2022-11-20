أقل من 5 ساعات تفصلنا عن بداية مونديال كأس العالم 2022 في قطر، حيث ينتظر عشاق كرة القدم البطولة العالمية التي تتكرر كل 4 سنوات فقط، حيث تدور أفضل المنافسات الرياضية بين 32 من أفضل المنتخبات على مستوى العالم، وتجمع أكبر الأسماء الرياضية في الكرة الأوروبية والعربية من جميع قارات العالم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر والإكوادور ومعلقي المباراة

ويبحث المتابعين وعشاق كرة القدم في العالم العربي عن تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر والاكوادور ومعلقي المباراة، ووفقا لما أعلنته الدولة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022، يبدأ حفل الافتتاح 4 عصرا بتوقيت القاهرة، على أن تنطلق صافرة المباراة الأولى في مونديال 2022، بمواجهة منتخبي قطر والاكوادور على ملعب البيت، حيث تقام في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُذاع مباراة الافتتاح على قنوات شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، صاحبة الحقوق الحصرية للبطولة في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال احد التردادات التالية، على القمر الصناعي المصري نايل سات.

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة

تردد: 11054/ 12604/11013

معدّل استقطاب: الموجة أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

معلق مبارة قطر والإكوادور

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضة، أنّ الاختيار وقع على المعلقين يوسف سيف وعصام الشوالي، للتعليق على أولى مباريات مونديال 2022، بين منتخب قطر الدول المضيفة ومنتخب الاكوادور.