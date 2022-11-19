«Visa» تعزز تجارب الدفع المبتكرة في ملاعب كأس العالم قطر 2022

بينما يترقّب العالم أجمع انطلاقة بطولة كأس العالم (FIFA قطر 2022)، حرصت شركة «Visa»، شريك خدمات المدفوعات الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم والمدرجة فى بورصة نيويورك بالرمز (V)، على توفير شبكة مدفوعات متكاملة ستتيح للجماهير السداد عن مشترياتهم دون تلامس، وذلك عبر كافة المواقع الرسمية، بما فى ذلك الملاعب الثمانية ومهرجان FIFA للمشجعين.

وفى حين تشير التوقعات بأن تستقبل قطر ما يزيد على مليون مسافر من عشاق الساحرة المستديرة خلال فترة البطولة، عكفت «Visa» على تركيب 5300 جهاز دفع مزود بتقنية الدفع بدون تلامس فى الملاعب الرسمية التى ستستضيف المباريات، لتغدو «كأس العالم FIFA قطر 2022» البطولة الأكثر تمكيناً للمدفوعات على الإطلاق.

وستقوم «Visa» أيضاً بتجربة ابتكارات دفع جديدة لمنح الجماهير وصولاً سهلاً إلى المدفوعات الرقمية البسيطة والآمنة.

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمى ونائب الرئيس الأول لمجموعة «Visa» فى دول مجلس التعاون الخليجى: «انطلاقاً من مكانتها كشريك طويل الأمد للاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA، ترغب Visa بمنح زوار قطر من عشاق اللعبة فى جميع أنحاء العالم منظومة مدفوعات ترقى لتوقعاتهم».