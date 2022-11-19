استعدادات لمتابعة كأس العالم وإصابة 24 شخصا.. أبرز أخبار محافظات مصر

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأحداث المهمة، أبرزها الاستعدادات لمتابعة كأس العالم قطر 2022، إذ تستعد المقاهي في المحافظات لاستقبال الجماهير، فيما شيدت فنادق الفردقة شاشات عملاقة لمتابعة السائحين لمنتخبات بلادهم، بينما برز خبر آخر في حل أزمة معلمة بالإسكندرية.

ومن الأخبار الطيبة إلى عدد من الأخبار المحزنة فقد أصيب 24 شخصا في حوادث متفرقة بثلاثة محافظات ما بين حوادث طرق وأخرى اندلاع نيران.

إصابة 24 شخصا في حوادث متفرقة

وقعت 3 حوادث سببت إصابة 24 شخصا، أولها إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بعد نزلة سعد عطية بمكز الباجور في محافظة المنوفية، فيما أصيب 7 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية برطباط بمركز مغاغة، في شمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار الأمامي، ومن حوادث الطرق إلى اندلاع النيران، فقد أصيب 4 أطفال بمدينة المحلة الكبرى، 3 منهم بحالات اختناق، والرابع بارتجاج في المخ، إثر حدوث ماس كهربائي في شقة سكنية والتهام النيران كل محتوياتها.

حل أزمة معلمة في الإسكندرية ابنها يعاني من مرض خطير

ومن الأخبار المحزنة، إلى الأخبار المميزة فقد حل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مشكلة معلمة طلبت نقلها لإدارة تعليمية أخرى بجوار منزلها إذ إنها تحتاج إلى النقل نظراً لمرض طفلها الذي يحتاج لعلاج طبيعي كل 4 ساعات، وهو الأمر الذي سهله المحافظ بعد غلق شكوتها، ليتم ندبها كليا وليس جزئيا تسهيلا لتواجدها بجوار طفلها الصغير.

استعدادات لمتابعة كأس العالم في المحافظات

واستعدت مقاهي المحافظات لنقل مباريات كأس العالم قطر 2022، فيما كانت الاستعدادات مكثفة داخل الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة لمتابعة مباريات كأس العالم 2022 والتي تنطلق فعاليتها غدًا والتي تستضيفها دولة قطر، وشملت استعدادات الفنادق تجهيز وتحضير شاشات ضخمة على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة لمتابعة السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية للمباريات.