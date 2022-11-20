ضبط موظف بفرع التأمين الصحي في الغربية بتهمة اختلاس 230 ألف جنيه

أقدم موظف بفرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية على اختلاس 230 ألف جنيه من داخل خزينة الفرع، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان عام قسم شرطة أول طنطا، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اختلاس مبلغ 230 ألف جنيه

وكشف مصدر مسؤول بالتأمين الصحي لـ«الوطن»، فضل عدم ذكر اسمه، أن الموظف قام باختلاس مبلغ مالي يقدر بنحو 230 ألف جنيه من داخل الفرع، وتم التعرف عليه بعد أن رصدته كاميرات المراقبة، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية فور اكتشاف الواقعة.

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، يفيد بورود بلاغ من فرع التأمين الصحي بالغربية، بسرقة مبلغ مالي يقدر بنحو 230 ألف جنيه، وبإجراء التحريات اللازمة، ومراجعة الكاميرات المحيطة، تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على الموظف المتهم باختلاس هذا المبلغ، واقتياده إلى ديوان قسم شرطة أول طنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الرأي القانوني

وقال سعد عبد العظيم، المحامي والخبير القانوني، إن المادة رقم 112 تنص على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، ومن الممكن أن تصل العقوبة الي المؤبد إذا كان المتهم من مأموري التحصيل أو الامناء علي الوادئع، كما نصت المادة رقم 113 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.