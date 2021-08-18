تأجيل محاكمة موظفين بإحدى الشركات بتهمة اختلاس مبلغ مالي

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة مندوب بإحدى الشركات وآخر سائق بذات الشركة، على خلفية اتهامهما باختلاس مبالغ مالية كونهما موظفين بالشركة، لجلسة 6 سبتمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طاهر شتا وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم محمد ومحمد جمال عبدالشافي وأمانة سر رجب شعبان ومحمد صابر.

اختلاس بضائع وأموال

وجاء في أوراق القضية التي تحمل رقم 2318 لسنة 2016 جنايات الجمالية، بأن المتهمين «محمد. ع»، و«مصطفى.م »، اختلسا جهاز تحرير فواتير بـ12 ألف جنيه وبضائع بقيمة 100 ألف جنيه، المملوكة لجهة عملهما والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما لبيع البضائع إلى عملاء الشركة واستعمال الجهاز المختلس في تحرير فواتير بعمليات البيع.

تزوير في محررات

وزور المتهم الأول بصفته السالفة، في محررات إحدى شركات المساهمة، وهي الشركة العربية لمنتجات الألبان، حال تحريرها المختص بوظيفته، حيث قاما بإثبات بيانات غير حقيقية مضمونها استلام بعض العملاء لبضائع بالدفع الأجل على غير الحقيقة، وقدمها للشركة محل عمله، محتجا بصحة ما ورد بها من بيانات على النحو المبين بالتحقيقات.

واتفق المتهم الثاني مع الأول على تحرير المحررات المزورة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

الأموال العامة

وجاءت شهادة إدارة الأموال العامة، بأنها توصلت إلى صحة واقعة اختلاس المتهمين الأول، بصفته مندوب مبيعات بالشركة العربية لمنتجات الألبان، والثاني بصفته سائق مرافق له أثناء عمله بالشركة، للبضائع المسلمة إليهما من الشركة لتوزيعها على العملاء بقيمة 104 آلاف جنيه وجهاز الهاند ميلد المخصص لتحرير فواتير بيع تلك البضائع والمقدر قيمتها بـ12 ألف جنيه.