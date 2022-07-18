تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على مدمن بتهمة سرقة أموال من داخل منزل بالمعادي لشراء كمية من مخدر الهيروين التي تم ضبطها معه.

بداية الواقعة

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين المقيم بدائرة القسم نفسه باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل شقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وكاميرات المراقبة تمكن من التوصل إلى مرتكب الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية سابقة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «التسلق»، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وشراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد التعاطي.

وباستدعاء المجني عليه اتهم المدمن بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.