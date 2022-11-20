قنوات شبابية تبسط العلوم في مختلف المجالات:«بالعلم تحيا المجتمعات»

على الرغم من حداثة أعمارهم وخبرتهم التي ما زالت تتشكل، إلا إنهم رأوا بذكائهم أن التسلح بالعلم لا يتوقف عند حدود المتخصصين والعاملين فيه، بل بالعلم المبسط الذي يرفع غطاء الجهل عن العقول ويصنع سقفا جديدا من الوعي والفهم والحرية، ويزيل شوائب العادات والتقاليد البالية القاتلة لأي تقدم.

ومن خلال قنوات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بدأ هؤلاء الشباب رحلتهم المتفانية في تبسيط العلوم بأشكال غير تقليدية مثل استخدام الكوميديا تارة والتكنولوجيا المبهرة مرة أخرى، والأهم بالنسبة لهم هو قتل الروتين والملل في مهدهما، والوصول إلى قلوب الجمهور ووجدانهم وليس فقط عقولهم، ونجح بعضهم في ذلك فمنهم من حصد عشرات الآف المتابعين، ومنهم من صنع شراكات مع مقدمي للعلوم في دول عربية أخرى، وآخرون حصدوا جوائز من أكاديمية البحث العلمي في تقديم محتوى مبسط للجمهور.

وتزامنا مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للعلم من أجل السلام والتنمية، يستعرض «الوطن» في السطور التالية قصص وحكايات لشباب وفتيات منهم طلبة في كليات ومنهم من تخرج ويعمل في وظائف، ولكن المشترك بينهم أنهم تحدوا الواقع الروتيني وقرروا أن يخرجوا عن المألوف بتقديم محتوى علمي بسيط للجمهور في مجالات مرتبطة بشكل مباشر بتفاصيل حياتهم العادية.

وهناك من تخصص في تبسيط علوم الفيزياء والفلك والرياضيات مثل إبراهيم الرفاعي من خلال قناة «ما وراء الكون»، وتبسيط علوم التربية والعلاقات مثل «رحاب بكار» من خلال قناة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم «البريف في رغيف»، و«أحمد الفقي» الذي يحارب الخرافات عن الأمراض النفسية ويبسط علوم الطب بقناة «البصمة»، و«لؤي طارق» الذي اهتم بنشر العلوم الصحية والغذائية، و«محمد عصمت» الذي يحارب الأفكار العلمية الخاطئة من خلال قناة «أي اسم».