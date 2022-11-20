«رحاب» تبسط علوم التربية للأمهات في برنامج «البريف في رغيف»: خال من التعقيد

لم تكن «رحاب بكار» من هواه القراءة، ولكن بعد الزواج والإنجاب صارت تقرأ كثيرًا في العلوم الإنسانية الخاصة بالعلاقات والتربية للاستفادة منها في حياتها الشخصية، ولكن بعد فترة قررت ألا تجعل ما قرأته حبيس الكتب بل يجب نشره للعامة من خلال قناة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان مبتكر«البريف في رغيف».

«أحببت كتب علوم التنمية الذاتية والعلاقات الإنسانية، التى كانت تفيدني في حياتي خصوصا بعد زواجي، وبعد إنجاب ابنتي زودت قراءاتي في مجال التربية الإيجابية حتى أصبحت عادة لدي، ومصادفة أطلقت فيديو عن كتاب علمي يلخص تربية الأبناء ففوجئت بكم التفاعل الكبير ومن وقتها لم أتوقف عن تبسيط علوم التربية والعلاقات»، بهذه الكلمات تحدثت «رحاب» عن بداية فكرة قناتها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل عامين.

كتاب «أشقاء بلا تنافس»

تبتسم «رحاب» وهي تحكي عن بداية تجربتها، فقد حقق الفيديو المأخوذ عن الكتاب الأمريكي «أشقاء بلا تنافس»، الذي يتحدث عن معاناة الآباء من الغيرة بين الأبناء نحو ربع مليون مشاهدة على حسابها على «فيسبوك»، رغم أن عدد الأصدقاء لا يتخطى الـ700 شخصًا، وبعدها بدأت الطلبات تنهال عليها من الأصدقاء ومن أشخاص لا تعرفهم، بتخليص باقي فصول الكتاب للاستفادة من محتواه.

«كل ذلك كان عبر حسابي الشخصي على الفيسبوك، وبعد الانتهاء من تلخيص الكتاب، وجدت اقتراحات بالاستمرار في تلخيص الكتب العلمية عن التربية ولكن من خلال قناة مستقلة لكي تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس، وبالفعل لم أكذب خبرًا، وأنشأت صفحة باسم البريف في رغيف»، كلمات «رحاب» عن القناة التى أشارت إلى أن اسمها مستوحى من الثقافة المصرية وظهر ذلك في كلمة «الرغيف».

كان الانتشار الكبير لقناة «رحاب» سببًا في تلقيها عروضا مختلفة من أشخاص يقدمون نفس المحتوي مثل المدون «أنور أبو ريدة» ليكونوا شركاء، ثم انضم إليهم مدونين من بلاد عربية مثل «إيمان باليجال» و«داني عرفات» و«عبد القادر علوي».

محتوى خالي من التعقيدات

تحرص«رحاب» بشكل دائم على «تمصير» محتوى الكتب الأجنبية التى تقدمها ليناسب المجتمع المصري: «شرح كتب علوم التربية ليس سهلا، لأنها مخصصة في الأساس للمجتمع الغربي، ففي البداية أتأكد أن المحتوى هادف، وبعدها أقوم بقراءة الكتاب بعناية وألخصه ثم أحرص على عرضه بشكل يناسب طبيعة المجتمع المصري وخصوصيته، بأسلوب بسيط خالي من المصطلحات المعقدة لكي يسهل على المشاهدين استيعابه وفهمه وهو هدف القناة الأساسي».