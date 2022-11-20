قناة القاهرة الإخبارية: الصحف الأوروبية لم تخل من كلمة «تاريخي» عن COP27

قال سلامة عطا الله، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن العناوين الأوروبية لم تخلُ من كلمة «تاريخي» في وصف نتائج قمة المناخ السابعة والعشرين COP27 التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى وجود توجه أوروبي نحو زيادة الاستثمارات في قارة أفريقيا.

هناك تحولات دراماتيكية في الليلة الأخيرة

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، خلال تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية شيماء الكردي، اليوم الأحد: «المفاوضات كانت معقدة للغاية، حتى أن بعض الوفود هددت بالانسحاب، وكانت هناك تحولات دراماتيكية في الليلة الأخيرة، وجرى تمديد فترات التفاوض كيف يتوصل المفاوضون إلى هذه الصيغة النهائية من الاتفاق، وبخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترفض أن تشارك في تمويل صندوق الخسائر والأضرار».

القمة شهدت الكثير من الاختلافات والخلافات بين الدول الأعضاء

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، أن القمة شهدت الكثير من الاختلافات والخلافات بين الدول الأعضاء، لكن الدبلوماسية المصرية في هذا المؤتمر أثبتت أنها قادرة على التوفيق ووصلت في النهاية إلى هذا القرار الكبير، بأن يتم إنشاء الصندوق الذي من المفترض أن تموله دول كثيرة، مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر كبير، فضلا عن البنوك الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

أصروا على أن تكون الصين والمملكة العربية السعودية من ممولي الصندوق

وأشار إلى أن الأوروبيين أصروا على أن تكون الصين والمملكة العربية السعودية من ممولي الصندوق، حتى وإن كانتا مصنفتين على أنهما دولتان ناميتان، حتى تتراجع الدول على الاستمرار في الصناعات الملوثة للمناخ.