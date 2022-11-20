«الإقليمي للطاقة المتجددة»: الرأي العام العالمي كان يترقب مخرجات قمة المناخ

قال الدكتور جواد الخراز، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، إنه كان هناك زخم كبير على مستوى كل المفاوضات والفعاليات والحوارات لمؤتمر قمة المناخ COP 27، لافتًا إلى أن الرأي العام، كان يترقب مخرجات المؤتمر، إذ أننا شهدنا صعوبة في التفاوض، خاصة مع الدول الصناعية الكبرى، مشيدًا بجهود الرئاسة المصرية في إحداث اختراق تاريخي حول إنشاء صندوق الخسائر والأضرار التي لحقت بالدول الهشة، التي تتأثر بشكل أكبر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

الموافقة على صندوق الخسائر أكبر مكاسب المؤتمر

وأضاف «الخراز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الموافقة على صندوق الخسائر والأضرار أكبر مكاسب مؤتمر قمة المناخ COP 27، لافتًا إلى أن الحصيلة النهائية من المؤتمر إيجابية، رغم المفاوضات العسيرة وتمديدها إلى فجر اليوم، وننتظر بطبيعة الحال التنفيذ الفعلي للالتزامات، مؤكدًا ترحيب الدول المستفيدة من هذا الصندوق، بالاتفاق التاريخي، متمنيًا تفعيل الألية التي سيتم الاتفاق عليها في المؤتمر القادم، بشأن الحصول على تمويل للدول الهشة والأكثر تعرضًا لتغيرات المناخية.

حصيلة COP27 إيجابية على المحيط الأفريقي

تابع أن مصر ستستفيد بمشروعات كبيرة للغاية والمتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، فضلًا عن المشروعات المترابطة بين الطاقة والغذاء، مؤكدًا أن حصيلة مؤتمر قمة المناخ إيجابية للغاية ليس فقط على مستوى مصر، وإنما المحيط العربي والأفريقي في هذا المؤتمر، لافتًا إلى تدافع ودفاع مصر عن حقوق الشعوب المتأثرة بشكل أكبر من التغيرات المناخية.